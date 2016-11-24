Книгу комиксов по произведению С. Жадана представят в Виннице
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня в галерее "Интершик" представят книгу комиксов по произведению Сергея Жадана «Ворошиловград». Об этом УНН-Центр сообщили организаторы мероприятия.
Создали книгу польские художники Мартин Горн (иллюстрации) и Артур Вабик - издатель комиксов и фантастики. С 1990-х он создавал фрески и различные инсталляции, изучал историю искусства в Ягеллонском университете Кракова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экранизация романа С. Жадана победила на питчинг кинофестиваля в Котбусе
Мероприятие в рамках польско-украинской дискуссионной платформы организует Генеральное консульство Республики Польша в Виннице.