Книгу коміксів за твором С.Жадана презентуватимуть у Вінниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні у галереї “Інтершик” презентуватимуть книгу коміксів за твором Сергія Жадана “Ворошиловград”. Про це УНН-Центр повідомили організатори заходу.
Створили книжку польські митці Мартін Сурма (ілюстрації) та Артур Вабік — видавець коміксів та фантастики. З 1990-х він створював фрески та різноманітні інсталяції, вивчав історію мистецтва в Ягелонському Університеті Кракова.
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Захід в рамках Польсько-української дискусійної платформи організовує Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці.