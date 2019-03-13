Книга жалоб никогда не гарантировала добросовестности предпринимателя – нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Поразительного негатива или позитива от отмены "книги жалоб" украинцы не почувствуют. Ведь для реальной защиты прав потребителей нужна не книга, а эффективная работа контролеров. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, комментируя решение Кабмина об отмене книг жалоб и предложений, передает УНН.
"На прошлой неделе Кабмин принял решение об отмене книг жалоб и предложений, которые до этого времени предприниматели обязаны вести. Комментарии экспертов по поводу целесообразного такого решения правительства полярно различаются.
Защитники прав потребителей критикуют власть, называя отмененную книгу "единственным инструментом коммуникации между бизнесом и клиентом". Другие же, наоборот, называют книгу "пережитком прошлого".
В общем, срочности в этом решении я абсолютно никакой не вижу. Уверен, что у Министерства экономического развития и торговли есть сегодня куда более важные проблемы, которыми следует заниматься и проекты постановлений, для решения которых следует готовить в первую очередь. Вместе с тем, поразительного негатива от указанного решения тоже нет", - написал Тригубенко.
По мнению нардепа, книги жалоб уже давно не выполняли ни функцию "коммуникатора" между потребителем и бизнесом, ни контроля, ни любую другую.
"Наличие книги жалоб на предприятии никогда не гарантировало его добросовестности. А потребитель никогда не получал реакции контроллеров в случае оставления отрицательного отзыва о работе той или иной компании. Для этого Законом предусмотрена совсем другая процедура: а именно, письменная жалоба в Госпродпотребслужбе", - подчеркнул он.
В целом, по мнению Тригубенко, для реальной защиты прав потребителей нужна не книга, а эффективная работы контроллеров.
"...без взяток, без давления, в соответствии с планами проверок и, обязательно, на принципах взаимоуважения между государством и бизнесом", - резюмировал он.
Напомним, по мнению экспертов, функцию книги жалоб сегодня выполняют соцсети.