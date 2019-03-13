Книга жалоб никогда не гарантировала добросовестности предпринимателя – нардеп

"На прошлой неделе Кабмин принял решение об отмене книг жалоб и предложений, которые до этого времени предприниматели обязаны вести. Комментарии экспертов по поводу целесообразного такого решения правительства полярно различаются.

Защитники прав потребителей критикуют власть, называя отмененную книгу "единственным инструментом коммуникации между бизнесом и клиентом". Другие же, наоборот, называют книгу "пережитком прошлого".

В общем, срочности в этом решении я абсолютно никакой не вижу. Уверен, что у Министерства экономического развития и торговли есть сегодня куда более важные проблемы, которыми следует заниматься и проекты постановлений, для решения которых следует готовить в первую очередь. Вместе с тем, поразительного негатива от указанного решения тоже нет", - написал Тригубенко.

По мнению нардепа, книги жалоб уже давно не выполняли ни функцию "коммуникатора" между потребителем и бизнесом, ни контроля, ни любую другую.

"Наличие книги жалоб на предприятии никогда не гарантировало его добросовестности. А потребитель никогда не получал реакции контроллеров в случае оставления отрицательного отзыва о работе той или иной компании. Для этого Законом предусмотрена совсем другая процедура: а именно, письменная жалоба в Госпродпотребслужбе", - подчеркнул он.

В целом, по мнению Тригубенко, для реальной защиты прав потребителей нужна не книга, а эффективная работы контроллеров.

"...без взяток, без давления, в соответствии с планами проверок и, обязательно, на принципах взаимоуважения между государством и бизнесом", - резюмировал он.

Напомним, по мнению экспертов, функцию книги жалоб сегодня выполняют соцсети.