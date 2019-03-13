Книга скарг ніколи не гарантувала сумлінності підприємця – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Разючого негативу або позитиву від скасування "книги скарг" українці не відчують. Адже для реального захисту прав споживачів потрібна не книга, а ефективна робота контролерів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, коментуючи рішення Кабміну про скасування Книг скарг та пропозицій, передає УНН.
"На минулому тижні Кабмін прийняв рішення про скасування Книг скарг та пропозицій, які до цього часу підприємці були зобов’язані вести. Коментарі експертів з приводу доцільного такого рішення уряду полярно різняться.
Захисники прав споживачів критикують владу, називаючи скасовану книгу "єдиним інструментом комунікації між бізнесом та клієнтом". Інші ж, навпаки, називають книгу "пережитком минулого".
Загалом, терміновості у цьому рішенні я абсолютно ніякої не бачу. Певен, що у Міністерства економічного розвитку і торгівлі є сьогодні куди більш важливі проблеми, якими варто перейматися та проекти постанов, для вирішення яких варто готувати першочергово. Разом з тим, разючого негативу від вказаного рішення теж немає", - написав Тригубенко.
На думку нардепа, книги скарг вже давно не виконували ані функцію "комунікатора" між споживачем та бізнесом, ані функцію контролю, ані будь-яку іншу.
"Наявність книги скарг на підприємстві ніколи не гарантувало його сумлінності. А споживач ніколи не отримував реакції контролерів у разі залишення негативного відгуку про роботу тієї чи іншої компанії. Для цього Законом передбачена зовсім інша процедура: а саме, письмова скарга до Держпродспоживслужби", - підкреслив він.
У цілому, на переконання Тригубенка, для реального захисту прав споживачів потрібна не книга, а ефективна роботи контролерів.
"...без хабарів, без тиску, відповідно до планів перевірок і, обов'язково, на принципах взаємоповаги між державою та бізнесом", - резюмував він.
Нагадаємо, на думку експертів, функцію книги скарг сьогодні виконують соцмережі.