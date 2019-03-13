Книга скарг ніколи не гарантувала сумлінності підприємця – нардеп

КИЇВ. 14 березня. УНН. Разючого негативу або позитиву від скасування "книги скарг" українці не відчують. Адже для реального захисту прав споживачів потрібна не книга, а ефективна робота контролерів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, коментуючи рішення Кабміну про скасування Книг скарг та пропозицій, передає УНН.