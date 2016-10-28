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15 марта, 19:03 • 116101 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169495 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139715 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132039 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113721 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105984 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101822 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136303 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Книга "# Непринужденные" расскажет о любви и войне "легко"

Книга "# Непринужденные" расскажет о любви и войне "легко"

Киев • УНН

 • 11125 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Харьковское издательство Vivat представило антологию "# Непринужденные", авторами которой стали молодые успешные украинские писатели - Екатерина Бабкина, Марк Ливиньо, Мирослав Лаюк, Ирина Целик и Артем Чех, в книге "легко" описывают любовь и войну, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

"Каждый из них описал в книге свою историю. Эти тексты соответствуют их видению сегодняшних проблем", - сказал креативный директор издательства Vivat Игорь Зарудко.

"Мы не хотели делать привычную украинскому читателю антологию-кирпич из десяти участников, а хотели создать легкую книгу, такую ​​же легкую, как ее авторы и именно поколения", - отметил креативный директор Vivat.

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Отмечается, что в книге "# Непринужденные": "Екатерина Бабкина пишет о том, какой была бы любовь, если бы она произошла, и каким бы была жизнь, если бы она происходила. Мирослав Лаюк рассказывает о парне, который пошел на шоу, опозорился там, а потом пытается дальше с этим жить. У Марка Ливиньо говорится о переживаниях мальчика, который потерял своего отца. Ирина Целик рассказала о женщине, к которой возвращается ее бывшая любовь. А Артем Чех описал историю солдата, который возвращается к мирной жизни и не может найти общий язык с обществом".

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