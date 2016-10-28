Книга "# Непринужденные" расскажет о любви и войне "легко"

"Каждый из них описал в книге свою историю. Эти тексты соответствуют их видению сегодняшних проблем", - сказал креативный директор издательства Vivat Игорь Зарудко.

"Мы не хотели делать привычную украинскому читателю антологию-кирпич из десяти участников, а хотели создать легкую книгу, такую ​​же легкую, как ее авторы и именно поколения", - отметил креативный директор Vivat.

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Отмечается, что в книге "# Непринужденные": "Екатерина Бабкина пишет о том, какой была бы любовь, если бы она произошла, и каким бы была жизнь, если бы она происходила. Мирослав Лаюк рассказывает о парне, который пошел на шоу, опозорился там, а потом пытается дальше с этим жить. У Марка Ливиньо говорится о переживаниях мальчика, который потерял своего отца. Ирина Целик рассказала о женщине, к которой возвращается ее бывшая любовь. А Артем Чех описал историю солдата, который возвращается к мирной жизни и не может найти общий язык с обществом".