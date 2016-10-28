Книга “#Невимушені” розповість про кохання і війну "легко"

“Кожен з них описав у книзі власну історію. Ці тексти відповідають їхньому баченню сьогоднішніх проблем”, — сказав креативний директор видавництва Vivat Ігор Зарудко.

“Ми не хотіли робити звичну українському читачу антологію-цеглину з десяти учасників, а прагли створити легку книжку, таку ж легку, як її автори і саме покоління,” — зауважив креативний директор Vivat.

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Зазначається, що у книзі “#Невимушені”: “Катерина Бабкіна пише про те, яким було б кохання, якби воно сталось, і яким би було життя, якби воно відбувалось. Мирослав Лаюк розповідає про хлопця, який пішов на шоу, осоромився там, а потім намагається далі з цим жити. У Марка Лівіна йдеться про переживання хлопчика, який втратив свого батька. Ірина Цілик розповіла про жінку, до якої повертається її колишнє кохання. А Артем Чех описав історію солдата, який повертається до мирного життя і не може знайти спільну мову з суспільством”.