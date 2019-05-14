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КНДР обвинила США в игнорировании договоренностей

КНДР обвинила США в игнорировании договоренностей

Киев  •  УНН

 • 7988 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Северная Корея обвинила США в игнорировании договоренностей в связи с задержанием северокорейского судна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Так, Северная Корея обвинила Вашингтон в полном игнорировании договоренностей двух стран, достигнутых на саммите в июне 2018 года между лидерами Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, после того как США задержали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна. Соответствующее заявление сделал во вторник представитель МИД КНДР.

КНДР назвала задержание США грузового судна "незаконным ограблением" и призвала немедленного вернуть его.

Напомним, Департамент юстиции США сообщил 9 мая, что задержал грузовой корабль Северной Кореи.

Это первое задержание северокорейского судна со стороны американского правительства в рамках действующих санкций против Пхеньяна.

Как сообщал УНН, 9 мая Северная Корея осуществила запуск ракет в направлении востока.

Пуск стал вторым меньше чем за неделю и прошел на фоне переговоров о ядерном разоружении КНДР.

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