КНДР заявила, что Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по ее солдатам: Сеул отреагировал

Эксклюзив
07:20 • 13621 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 13936 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 15682 просмотра
23 августа, 03:30 • 15682 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 11150 просмотра
22 августа, 18:18 • 11150 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 32063 просмотра
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 32063 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29229 просмотра
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29229 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 25068 просмотра
22 августа, 14:39 • 25068 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24917 просмотра
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24917 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24496 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13730 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров
23 августа, 00:49 • 12273 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов
23 августа, 01:21 • 16453 просмотра
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине
23 августа, 01:51 • 13192 просмотра
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев
23 августа, 03:12 • 13386 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
06:00 • 13593 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
07:20 • 13621 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
06:00 • 13619 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
23 августа, 03:30 • 15682 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
22 августа, 15:31 • 22227 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Элдридж Колби
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Киевская область
Сумская область
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39 • 25068 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10 • 15953 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 11:46 • 17999 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17 • 20809 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
22 августа, 02:18 • 28481 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Микоян МиГ-29
Доллар США
Евро
КНДР заявила, что Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по ее солдатам: Сеул отреагировал

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Северная Корея обвинила Южную Корею в «опасной провокации» после предупредительных выстрелов на границе. Инцидент произошел во время строительства барьера и ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи.

КНДР заявила, что Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по ее солдатам: Сеул отреагировал

Северная Корея обвинила Южную Корею в «опасной провокации» во время недавнего инцидента на границе двух стран, что усилило напряженность на фоне недовольства Пхеньяна продолжающимися ежегодными совместными военными учениями США и Южной Кореи, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Южнокорейские солдаты в начале этой недели произвели более 10 предупредительных выстрелов из пулемета по северокорейским солдатам, которые строили барьер, предназначенный для постоянной блокировки границы, согласно заявлению военных Северной Кореи, опубликованному государственным СМИ KCNA.

«Недавний инцидент, приуроченный к масштабным совместным военным учениям, проводимым в регионе Республики Корея, не может не толковаться как умышленная и преднамеренная провокация, направленная на военный конфликт», – заявил генерал-лейтенант армии Северной Кореи Ко Чен Чхоль. Республика Корея является официальным названием Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил в текстовом сообщении, что его войска 19 августа произвели предупредительные выстрелы после того, как северокорейские солдаты ненадолго пересекли военную демаркационную линию на средней линии фронта. Солдаты вскоре отступили, а южнокорейские военные заявили, что внимательно следят за дальнейшей активностью со стороны КНДР.

Новый президент Южной Кореи Ли Джэ Мён стремился ослабить межкорейскую напряженность с момента вступления в должность в июне, но Северная Корея пока что отвергает возможность сближения - сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что Сеул не имеет никакой роли в региональной дипломатии.

Ким Ё Чен – сестра диктатора КНДР опровергла «мифы» о снятии громкоговорителей: между Кореями снова напряженно14.08.25, 12:29 • 4598 просмотров

Юлия Шрамко

