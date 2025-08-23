КНДР заявила, что Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по ее солдатам: Сеул отреагировал
Киев • УНН
Северная Корея обвинила Южную Корею в «опасной провокации» после предупредительных выстрелов на границе. Инцидент произошел во время строительства барьера и ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи.
Северная Корея обвинила Южную Корею в «опасной провокации» во время недавнего инцидента на границе двух стран, что усилило напряженность на фоне недовольства Пхеньяна продолжающимися ежегодными совместными военными учениями США и Южной Кореи, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Южнокорейские солдаты в начале этой недели произвели более 10 предупредительных выстрелов из пулемета по северокорейским солдатам, которые строили барьер, предназначенный для постоянной блокировки границы, согласно заявлению военных Северной Кореи, опубликованному государственным СМИ KCNA.
«Недавний инцидент, приуроченный к масштабным совместным военным учениям, проводимым в регионе Республики Корея, не может не толковаться как умышленная и преднамеренная провокация, направленная на военный конфликт», – заявил генерал-лейтенант армии Северной Кореи Ко Чен Чхоль. Республика Корея является официальным названием Южной Кореи.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил в текстовом сообщении, что его войска 19 августа произвели предупредительные выстрелы после того, как северокорейские солдаты ненадолго пересекли военную демаркационную линию на средней линии фронта. Солдаты вскоре отступили, а южнокорейские военные заявили, что внимательно следят за дальнейшей активностью со стороны КНДР.
Новый президент Южной Кореи Ли Джэ Мён стремился ослабить межкорейскую напряженность с момента вступления в должность в июне, но Северная Корея пока что отвергает возможность сближения - сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что Сеул не имеет никакой роли в региональной дипломатии.
Ким Ё Чен – сестра диктатора КНДР опровергла «мифы» о снятии громкоговорителей: между Кореями снова напряженно14.08.25, 12:29 • 4598 просмотров