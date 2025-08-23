КНДР заявила, що Південна Корея здійснила попереджувальні постріли по її солдатах: Сеул відреагував
Київ • УНН
Північна Корея звинуватила Південну Корею у "небезпечній провокації" після попереджувальних пострілів на кордоні. Інцидент стався під час будівництва бар'єру та щорічних спільних військових навчань США та Південної Кореї.
Північна Корея звинуватила Південну Корею у "небезпечній провокації" під час нещодавнього інциденту на кордоні двох країн, що посилило напруженість, на тлі того, як Пхеньян невдоволений щорічними спільними військовими навчаннями США та Південної Кореї, які тривають, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Південнокорейські солдати на початку цього тижня здійснили понад 10 попереджувальних пострілів з кулемета по північнокорейських солдатах, які будували бар'єр, призначений для постійного блокування кордону, згідно із заявою військових Північної Кореї, опублікованою державним ЗМІ KCNA.
"Нещодавній інцидент, приурочений до масштабних спільних військових навчань, що проводяться в регіоні Республіки Корея, не може не тлумачитися як умисна та навмисна провокація, спрямована на військовий конфлікт", – заявив генерал-лейтенант армії Північної Кореї Ко Чен Чхол. Республіка Корея є офіційною назвою Південної Кореї.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив у текстовому повідомленні, що його війська 19 серпня здійснили попереджувальні постріли після того, як північнокорейські солдати ненадовго перетнули військову демаркаційну лінію на середній лінії фронту. Солдати невдовзі відступили, а південнокорейські військові заявили, що уважно стежать за подальшою активністю з боку КНДР.
Новий президент Південної Кореї Лі Дже Мен прагнув послабити міжкорейську напруженість з моменту вступу на посаду в червні, але Північна Корея поки що відкидає можливість зближення - сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина заявила, що Сеул не має жодної ролі в регіональній дипломатії.
