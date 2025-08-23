$41.220.00
Ексклюзив
07:20 • 13729 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 14031 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 15768 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 11190 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 32132 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 29239 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 25103 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24920 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24499 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13733 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

КНДР заявила, що Південна Корея здійснила попереджувальні постріли по її солдатах: Сеул відреагував

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Північна Корея звинуватила Південну Корею у "небезпечній провокації" після попереджувальних пострілів на кордоні. Інцидент стався під час будівництва бар'єру та щорічних спільних військових навчань США та Південної Кореї.

КНДР заявила, що Південна Корея здійснила попереджувальні постріли по її солдатах: Сеул відреагував

Північна Корея звинуватила Південну Корею у "небезпечній провокації" під час нещодавнього інциденту на кордоні двох країн, що посилило напруженість, на тлі того, як Пхеньян невдоволений щорічними спільними військовими навчаннями США та Південної Кореї, які тривають, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Південнокорейські солдати на початку цього тижня здійснили понад 10 попереджувальних пострілів з кулемета по північнокорейських солдатах, які будували бар'єр, призначений для постійного блокування кордону, згідно із заявою військових Північної Кореї, опублікованою державним ЗМІ KCNA.

"Нещодавній інцидент, приурочений до масштабних спільних військових навчань, що проводяться в регіоні Республіки Корея, не може не тлумачитися як умисна та навмисна провокація, спрямована на військовий конфлікт", – заявив генерал-лейтенант армії Північної Кореї Ко Чен Чхол. Республіка Корея є офіційною назвою Південної Кореї.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив у текстовому повідомленні, що його війська 19 серпня здійснили попереджувальні постріли після того, як північнокорейські солдати ненадовго перетнули військову демаркаційну лінію на середній лінії фронту. Солдати невдовзі відступили, а південнокорейські військові заявили, що уважно стежать за подальшою активністю з боку КНДР.

Новий президент Південної Кореї Лі Дже Мен прагнув послабити міжкорейську напруженість з моменту вступу на посаду в червні, але Північна Корея поки що відкидає можливість зближення - сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина заявила, що Сеул не має жодної ролі в регіональній дипломатії.

Кім Йо Чен - сестра диктатора КНДР спростувала "міфи" про зняття гучномовців: між Кореями знову напружено14.08.25, 12:29 • 4598 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Bloomberg
Кім Чен Ин
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки