КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила запуск неопределенной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные военных Южной Кореи, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел накануне выборов президента США. Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что зафиксировал запуск, но не предоставил дополнительных деталей, заявив, что сейчас продолжается анализ.

Напомним

31 октября Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты с рекордной высотой полета более 7000 км. Запуск состоялся на фоне сотрудничества КНДР с РФ и возможного развертывания северокорейских войск в Украине.