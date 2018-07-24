КНДР начала демонтаж ключевых объектов на испытательном ракетном полигоне Сохе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. КНДР начала демонтировать ключевые объекты на своем полигоне Сохе для испытания ракетных двигателей, который расположен на западе страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Оно ссылается на данные доклада исследовательской группы при Университете имени Джонса Хопкинса под названием 38 North, которая изучила спутниковые снимки полигона Сохэ, сделанные 20 июля. По сведениям 38 North, КНДР, в частности, проводит работы по демонтажу здания, которое использовалось для сборки ракет-носителей. Также демонтируется, судя по снимкам, расположенная рядом площадка для проведения испытаний двигателей для баллистических ракет, отмечается в отчете 38 North.
“Так как эти объекты, как считается, играют важную роль в развитии технологий для программы межконтинентальной баллистической ракеты Севера, данные усилия (по демонтажу) представляют собой значительные меры со стороны Северной Кореи по установлению доверия”, — приводит Reuters выдержку из доклада.
Испытательный полигон Сохэ (Тончхан-ни), также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года со стартовой площадки на полигоне Сохэ был осуществлен запуск ракеты-носителя со спутником “Кванменсон-4” (“Сияющая звезда — 4”).
Как сообщал УНН, Республика Корея не намерена снижать санкционное давление на КНДР, однако ищет послабления для активизации двусторонних обменов. Об этом заявила в понедельник глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва.