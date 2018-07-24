КНДР почала демонтаж ключових об'єктів на випробувальному ракетному полігоні Сохе
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. КНДР почала демонтувати ключові об’єкти на своєму полігоні Сохе для випробування ракетних двигунів, який розташований на заході країни. Про це повідомиляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
Воно посилається на дані доповіді дослідницької групи при Університеті імені Джонса Хопкінса під назвою 38 North, яка вивчила супутникові знімки полігону Сохе, зроблені 20 липня. За відомостями 38 North, КНДР, зокрема, проводить роботи по демонтажу будівлі, яка використовувалася для складання ракет-носіїв. Також демонтується, судячи зі знімків, розташований поруч майданчик для проведення випробувань двигунів для балістичних ракет, відзначається в звіті 38 North.
“Так як ці об’єкти, як вважається, відіграють важливу роль у розвитку технологій для програми міжконтинентальної балістичної ракети Півночі, ці дії (по демонтажу) представляють собою значні заходи з боку Північної Кореї по встановленню довіри”, — наводить Reuters цитату з доповіді.
Випробувальний полігон Сохе (Тончхан-ні), також званий космодромом, знаходиться в горбистій місцевості недалеко від кордону з Китаєм, в 200 км на північний захід від Пхеньяна і в 70 км на захід від великого ядерного центру в Йонбені. 7 лютого 2016 року з стартового майданчика на полігоні сохей був здійснений запуск ракети-носія з супутником “Кванменсон-4” (“Сяюча зірка — 4”).
Як повідомляв УНН, Республіка Корея не має наміру знижувати санкційний тиск на КНДР, проте шукає послаблення для активізації двосторонніх обмінів. Про це заявила в понеділок глава південнокорейського МЗС Кан Гьон Хва.