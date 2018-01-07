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КНДР назвала членов своей делегации для переговоров с Южной Кореей

Киев • УНН

 • 13767 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. КНДР направила Южной Корее список членов делегации для переговоров об участии Северной Кореи на зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает Yonhapnews, передает УНН.

КНДР назвала членов своей делегации для переговоров с Южной Кореей

В субботу Сеул сообщил, что отправит на переговоры с Северной Кореей делегацию из пяти членов во главе с министром по делам национального объединения Чо Мон Гюном.

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КНДР в свою очередь в воскресенье сообщила, что также направит на встречу пяти своих представителей во главе с председателем комитета по мирному объединению Ри Сон Гван.

Как сообщал УНН, во время новогоднего обращения к народу лидер Северной Кореи заявил о намерениях отправить на Олимпиаду свою делегацию. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение правительству начать подготовку к переговорам с КНДР об ее возможном допуске к Играм в Пхенчхане.

Позже КНДР заявила об открытии 3 января специальной "горячей линии" пограничной спецсвязи с Южной Кореей. 5 января министерство объединения Республики Корея объявило о том, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении первых с декабря 2015 года переговоров на высоком уровне. Встреча должна пройти 9 января в Пханмунджоме.

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