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КНДР назвала членів своєї делегації для переговорів з Південною Кореєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. КНДР надіслала Південній Кореї список членів делегації для переговорів щодо участі Північної Кореї на зимових Олімпійських іграх 2018 року. Про це повідомляє Yonhapnews, передає УНН.

КНДР назвала членів своєї делегації для переговорів з Південною Кореєю

У суботу Сеул повідомив, що відправить на переговори з Північною Кореєю делегацію із п'яти членів на чолі з міністром зі справ національного об'єднання Чо Мон Гюном.

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КНДР у свою чергу в неділю повідомила, що також направить на зустріч п'ятьох своїх представників на чолі з головою комітету з мирного об'єднання Рі Сон Гван.

Як повідомляв УНН, під час новорічного звернення до народу лідер Північної Кореї заявив про наміри відправити на Олімпіаду свою делегацію. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін віддав доручення уряду почати підготовку до переговорів з КНДР щодо її можливого допуску до Ігор в Пхенчхані.

Пізніше КНДР заявила про відкриття 3 січня спеціальної “гарячої лінії” прикордонного спецзв’язку з Південною Кореєю. 5 січня міністерство об’єднання Республіки Корея оголосило про те, що Пхеньян прийняв пропозицію Сеула про проведення вперше з грудня 2015 роки переговорів на високому рівні. Зустріч має пройти 9 січня в Пханмунджомі.

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