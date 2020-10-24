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КНДР и Иран используют посредников для обхода международных санкций - Минфин США

КНДР и Иран используют посредников для обхода международных санкций - Минфин США

Киев  •  УНН

 • 14363 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Министерстве финансов США заявили, что международные организации усилят мониторинг финансовых потоков, направляющихся на уклонение от санкций США и ООН, а также на распространение оружия массового поражения. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.

"Новые стандарты соответствующих действий были утверждены Группой разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта межправительственная организация была создана в рамках «Большой семерки» в 1989 году, и занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.

По данным Минфина США, "Северная Корея и Иран организовали сложную цепочку подставных компаний, зарегистрированных во многих странах-членах FATF. Эти структуры используются, чтобы избегать санкций США и ООН, и финансировать операции, представляющие угрозу международному сообществу".

"В Вашингтоне начали настаивать на изменениях стандартов работы FATF для борьбы с отмыванием денег в 2018-2019 годы, когда США была председателем этой межправительственной группы", - пишут в СМИ.

Отмечается, что эта структура объединяет 37 государств, Европейскую комиссию и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"Сотрудничество с FATF имеет жизненно важное значение для борьбы с незаконной финансовой деятельностью в мире, включая мошенничество, связанное с пандемией COVID-19, финансирование раcпространения вооружений и другими приоритетами", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Как сообщалось ранее в УНН, США пригрозили санкциями из-за продажи оружия Ирану.

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