КНДР и Иран используют посредников для обхода международных санкций - Минфин США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Министерстве финансов США заявили, что международные организации усилят мониторинг финансовых потоков, направляющихся на уклонение от санкций США и ООН, а также на распространение оружия массового поражения. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.
"Новые стандарты соответствующих действий были утверждены Группой разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта межправительственная организация была создана в рамках «Большой семерки» в 1989 году, и занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.
По данным Минфина США, "Северная Корея и Иран организовали сложную цепочку подставных компаний, зарегистрированных во многих странах-членах FATF. Эти структуры используются, чтобы избегать санкций США и ООН, и финансировать операции, представляющие угрозу международному сообществу".
"В Вашингтоне начали настаивать на изменениях стандартов работы FATF для борьбы с отмыванием денег в 2018-2019 годы, когда США была председателем этой межправительственной группы", - пишут в СМИ.
Отмечается, что эта структура объединяет 37 государств, Европейскую комиссию и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
"Сотрудничество с FATF имеет жизненно важное значение для борьбы с незаконной финансовой деятельностью в мире, включая мошенничество, связанное с пандемией COVID-19, финансирование раcпространения вооружений и другими приоритетами", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Как сообщалось ранее в УНН, США пригрозили санкциями из-за продажи оружия Ирану.