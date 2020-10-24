КНДР і Іран використовують посередників для обходу міжнародних санкцій - Мінфін США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Міністерстві фінансів США заявили, що міжнародні організації посилять моніторинг фінансових потоків, що прямують на ухилення від санкцій США і ООН, а також на поширення зброї масового ураження. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.
"Нові стандарти відповідних дій були затверджені Групою розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF). Ця міжурядова організація була створена в рамках "Великої сімки" у 1989 році, і займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму", - йдеться у повідомленні.
За даними Мінфіну США, "Північна Корея і Іран організували складний ланцюжок підставних компаній, зареєстрованих у багатьох країнах-членах FATF. Ці структури використовуються, щоб уникати санкції США і ООН, і фінансувати операції, які становлять загрозу міжнародній спільноті".
"У Вашингтоні почали наполягати на змінах стандартів роботи FATF для боротьби з відмиванням грошей у 2018-2019 роках, коли США були головою цієї міжурядової групи. В даний час FATF очолює Німеччина", - пишуть у ЗМІ.
Зазначається, що ця структура об'єднує 37 держав, Європейську комісію і Раду співробітництва арабських держав Перської затоки.
"Співпраця з FATF має життєво важливе значення для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю у світі, включаючи шахрайство, пов'язане з пандемією COVID-19, фінансування поширення озброєнь і іншими пріоритетами", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Як повідомлялося раніше в УНН, США пригрозили санкціями через продаж зброї Ірану.