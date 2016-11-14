КМУ почему-то не предусмотрел передачу 49% акций "Магистральных газопроводов" частному инвестору - эксперт

"В контексте приватизации ГТС мы говорим о 49% акций вновь созданного предприятия (ПАО" Магистральные газопроводы Украины "- ред.). Это, кстати, не нашло своего отражения в постановлении, которое было принято решением правительства. А вообще законом предполагалось, что будет возможность иностранной газовой компании принять участие в управлении украинской газотранспортной системы ", - сказал он.

По словам эксперта, заинтересованность в украинском ГТС на сегодня обнаружили уже несколько иностранных компаний, в частности, американская и итальянская.

"Давайте также не забывать, что есть такой нюанс: у нас может быть создан оператор газотранспортной системы, который не принимает в управление всю систему. Он может взять в управление часть магистральных газопроводов и заняться этим вопросом. Такой вариант позволяет третий энергопакет. То есть, может сложиться такая ситуация, когда наиболее лакомая часть достанется или такому СП, или вообще это может быть отдельный оператор, который не будет соучастником в таком предприятии. Все это пока не определено, тем более что там есть оговорка о том, что передача на баланс (ГТС - ред.), она состоится только после решения Стокгольмского арбитража. Таким образом, решение КМУ носит лишь формальный характер и никакого решения для газотранспортной системы Украины не имеет ", - сказал он.

В.Землянский добавил, что по его мнению, чтобы сохранить привлекательность украинской ГТС нужно прилагать усилия к нормализации отношений с РФ и сохранение объемов транзита газа, как одного из источников поступлений в государственный бюджет.

Напомним, как сообщал УНН, расшить списки объектов на приватизацию украинская власть пообещала МВФ в рамках ранее подписанного меморандума.

Также напомним, что в "Укртрансгаз" заявили, что хотят отделиться от "Нафтогаза" до завершения стокгольмского процесса .

При этом, по словам О.Ливика, образования независимого оператора ГТС ускорит формирование конкурентной среды на газовом рынке .