КМУ чомусь не передбачив передачу 49% акцій “Магістральних газопроводів” приватному інвестору - експерт

“У контексті приватизації ГТС ми говоримо про 49% акцій новоствореного підприємства (ПАТ „Магістральні газопроводи України“ — ред.). Це, до речі, не знайшло свого відображення у постанові, яка була прийнята рішенням уряду. А взагалі законом передбачалося, що буде можливість іноземній газовій компанії взяти участь в управлінні української газотранспортної системи”, — сказав він.

За словами експерта, зацікавленість в український ГТС на сьогодні виявили вже декілька іноземних компаній, зокрема, американська та італійська.

“Давайте також не забувати, що є такий нюанс: у нас може бути створений оператор газотранспортної системи, який не бере в управління всю систему. Він може взяти в управління частину магістральних газопроводів і зайнятися цим питанням. Такий варіант дозволяє третій енергопакет. Тобто, може скластися така ситуація, коли набіл ласа частина дістанеться або такому СП, або взагалі це може бути окремий оператор, який не буде співучасником у такому підприємстві. Все це поки що не визначено, тим більше що там є застереження про те, що передача на баланс (ГТС — ред.), вона відбудеться тільки після рішення Стокгольмського арбітражу. Таким чином, рішення КМУ носить лише формальний характер і ніякого рішення для газотранспортної системи України не має”, — сказав він.

В.Землянський додав, що на його думку, аби зберегти привабливість української ГТС потрібно докладати зусилля до нормалізації стосунків з РФ і збереження об’ємів транзиту газу, як одного з джерел надходжень до державного бюджету.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, розшити списки об’єктів на приватизацію українська влада пообіцяла МВФ в рамках раніше підписаного меморандуму.

Також нагадаємо, що в “Укртрансгазі” завили, що хочуьб відділитися від “Нафтогазу” до завершення стокгольмського процесу.

При цьому за словами О.Лівіка, утворення незалежного оператора ГТС пришвидшить формування конкурентного середовища на газовому ринку.