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КМУ чомусь не передбачив передачу 49% акцій “Магістральних газопроводів” приватному інвестору - експерт

КМУ чомусь не передбачив передачу 49% акцій “Магістральних газопроводів” приватному інвестору - експерт

Київ • УНН

 • 9988 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Рішення влади щодо утворення незалежного оператора ГТС — ПАТ “Магістральні газопроводи України” на сьогодні носить поки що носить лише формальний характер. Адже відповідна постанова КМУ не буде реалізована до завершення Стокгольмського процесу, більше того, зазначений документ не містить даних щодо передачі 49% акцій новоствореного підприємства незалежній іноземній компанії. Про це у коментарі УНН зазначив експерт енергетичної галузі Валентин Землянський.

“У контексті приватизації ГТС ми говоримо про 49% акцій новоствореного підприємства (ПАТ „Магістральні газопроводи України“ — ред.). Це, до речі, не знайшло свого відображення у постанові, яка була прийнята рішенням уряду. А взагалі законом передбачалося, що буде можливість іноземній газовій компанії взяти участь в управлінні української газотранспортної системи”, — сказав він.

За словами експерта, зацікавленість в український ГТС на сьогодні виявили вже декілька іноземних компаній, зокрема, американська та італійська.

“Давайте також не забувати, що є такий нюанс: у нас може бути створений оператор газотранспортної системи, який не бере в управління всю систему. Він може взяти в управління частину магістральних газопроводів і зайнятися цим питанням. Такий варіант дозволяє третій енергопакет. Тобто, може скластися така ситуація, коли набіл ласа частина дістанеться або такому СП, або взагалі це може бути окремий оператор, який не буде співучасником у такому підприємстві. Все це поки що не визначено, тим більше що там є застереження про те, що передача на баланс (ГТС — ред.), вона відбудеться тільки після рішення Стокгольмського арбітражу. Таким чином, рішення КМУ носить лише формальний характер і ніякого рішення для газотранспортної системи України не має”, — сказав він.

В.Землянський додав, що на його думку, аби зберегти привабливість української ГТС потрібно докладати зусилля до нормалізації стосунків з РФ і збереження об’ємів транзиту газу, як одного з джерел надходжень до державного бюджету.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, розшити списки об’єктів на приватизацію українська влада пообіцяла МВФ в рамках раніше підписаного меморандуму.

Також нагадаємо, що в “Укртрансгазі” завили, що хочуьб відділитися від “Нафтогазу” до завершення стокгольмського процесу.

При цьому за словами О.Лівіка, утворення незалежного оператора ГТС пришвидшить формування конкурентного середовища на газовому ринку.

Українські Національні Новини

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