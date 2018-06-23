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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 42887 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 98492 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 107632 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 122952 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141725 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145897 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 185679 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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КГГА решила назвать сквер возле посольства РФ именем Немцова

КГГА решила назвать сквер возле посольства РФ именем Немцова

Киев  •  УНН

 • 9142 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера возле посольства РФ в Украине именем российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова.

“Сегодня на заседании комиссии были объявлены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50/50: 357 голосов „за“ и 354 „против“. Члены комиссии также определились: 15 — „за“ и 2 „воздержались“. „Против“ не проголосовал никто. И теперь, согласно процедуре, городскому голове рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет. Далее решение за депутатами”, - сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Как сообщал УНН, в Киеве на Почтовой хотят создать публичное пространство, а артефакты — законсервировать.

Украинские Национальные Новости

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