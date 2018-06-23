КМДА вирішила назвати сквер біля посольства РФ іменем Нємцова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Комісія з питань найменувань КМДА підтримала найменування безіменного скверу біля посольства РФ в Україні іменем російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Комісія з питань найменувань КМДА підтримала найменування безіменного скверу на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту на честь Бориса Нємцова.
“Сьогодні на засіданні комісії було оголошено результати громадських слухань. Результати майже 50/50: 357 голосів „за“ і 354 „проти“. Члени комісії також визначились: 15 — „за“ і 2 „утрималися“. „Проти“ не проголосував ніхто. Тож тепер, згідно із процедурою, міському голові рекомендовано внести відповідне подання щодо найменування скверу на честь Бориса Нємцова до Київради. Далі рішення за депутатами”, — повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков.
Як повідомляв УНН, у Києві на Поштовій хочуть створити публічний простір, а артефакти — законсервувати.