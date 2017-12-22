КГГА: во время новогодних праздников в работу пассажирского транспорта внесут изменения

"В связи с проведением культурных мероприятий на новогодние и рождественские праздники, в центральной части города в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования будут внесены изменения. В частности, это касается маршрутов, курсирующих через Софийскую площадь. Обо всех изменениях в работе общественного транспорта информация будет размещаться на официальном веб-портале КГГА. Поэтому рекомендуем киевлянам и гостям города заранее планировать маршруты прогулок, учитывая эти изменения", - сообщил Н.Поворозник.

Также, Н.Поворозник отметил, что работа общественного транспорта и метрополитена будет продлена, а фуникулер будет работать круглосуточно.

"Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи работа городского пассажирского транспорта будет продлена на 3 часа. Это касается как наземного общественного транспорта, так и работы столичного метрополитена", - отметил Н.Поворозник.

Напомним, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны.