КМДА: під час новорічних свят у роботу пасажирського транспорту внесуть зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Під час новорічних та різдвяних свят міський пасажирський транспорт Києва працюватиме безперебійно. Про це під час засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків негоди та організації роботи комунальних служб у святкові дні повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає прес-служба КМДА, передає УНН.
“У зв’язку з проведенням культурно-мистецьких заходів на новорічні та різдвяні свята, у центральній частині міста в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування будуть внесені зміни. Зокрема, це стосується маршрутів, що курсують через Софійську площу. Про всі зміни в роботі громадського транспорту інформація розміщуватиметься на офіційному веб-порталі КМДА. Тож рекомендуємо киянам та гостям міста заздалегідь планувати маршрути прогулянок врахувавши ці зміни”, — повідомив М.Поворозник.
Також, М.Поворозник відмітив, що роботу громадського транспорту і метрополітену буде подовжено, а фунікулер працюватиме цілодобово.
“Окрім того, у новорічну та різдвяну ночі роботу міського пасажирського транспорту буде подовжено на три години. Це стосується як наземного громадського транспорту, так і роботи столичного метрополітену”, — зазначив М.Поворозник.
Нагадаємо, 19 грудня у Києві на Софійській площі засвітили головну ялинку країни.