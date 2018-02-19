КГГА: 24 и 25 февраля в Киеве пройдут традиционные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Киеве, 24 и 25 февраля, будут проведены традиционные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства, со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает УНН.
В частности, ярмарки пройдут:
24 февраля (суббота) в:
Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская; Дарницком районе - ул. Ревуцкого; Деснянском районе - ул. Милославская (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского), ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского) Днепровском районе - ул. А. Бучмы, 2-10; Оболонском районе - ул. П.Калнышевского, 1-5; Печерском районе - ул. Екатерины Билокур; Подольском районе - просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка); Святошинском районе - ул. Академика Киприанова, 2-28; Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского) Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.
25 февраля (воскресенье) в:
Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна) Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина); Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А; Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79; Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
Напомним, завтра, 20 февраля, в Киеве будет частично ограничено движение по Московскому мосту через реку Днепр и реку Десенка в связи с ремонтными работами.