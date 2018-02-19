КМДА: 24 та 25 лютого В Києві триватимуть традиційні ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Києві, 24 та 25 лютого, будуть проведені традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, з посиланням на прес-службу КМДА повідомляє УНН.
Зокрема, ярмарки пройдуть:
24 лютого (субота) у:
Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська; Дарницькому районі – вул. Ревуцького; Деснянському районі – вул. Милославська (в межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. Маяковського); Дніпровському районі – вул. А. Бучми, 2-10; Оболонському районі – вул. П. Калнишевського, 1-5; Печерському районі – вул. Катерини Білокур; Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку); Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28; Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської); Шевченківському районі – вул. В. Василевської,1-17.
25 лютого (неділя) у:
Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна); Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна); Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А; Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79; Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Нагадаємо, завтра, 20 лютого, у Києві буде частково обмежений рух Московським мостом через річку Дніпро та річку Десенка у зв'язку з ремонтними роботами.