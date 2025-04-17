Ключевой представитель TikTok в США уходит с должности и переходит на глобальную роль

Глава TikTok в США по вопросам публичной политики Майкл Бекерман планирует сменить должность. Об этом сообщает The Information, передает УНН.

Детали

Внутренние документы свидетельствуют, что Майкл Бекерман, который до сих пор возглавлял направление публичной политики TikTok в Соединенных Штатах, покидает Вашингтон и переходит к новой консультативной роли в глобальной структуре компании.

В течение последних лет Бекерман был лицом TikTok в политических кругах США, активно защищая платформу от регуляторного давления и попыток запрета. Его присутствие было ключевым во время слушаний в Конгрессе, где компания неоднократно должна была оправдываться перед властями из-за опасений по поводу защиты данных пользователей и связей с Китаем.

Напомним

Администрация Дональда Трампа ранее в этом месяце предоставила ByteDance дополнительные 75 дней для реализации плана по продаже американских активов приложения.

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