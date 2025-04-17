Ключовий представник TikTok у США йде з посади та переходить на глобальну роль

Глава TikTok у США з питань публічної політики Майкл Бекерман планує змінити посаду. Про це повідомляє The Information, передає УНН.

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Внутрішні документи свідчать, що Майкл Бекерман, який донині очолював напрям публічної політики TikTok у Сполучених Штатах, залишає Вашингтон і переходить до нової консультативної ролі у глобальній структурі компанії.

Упродовж останніх років Бекерман був обличчям TikTok у політичних колах США, активно захищаючи платформу від регуляторного тиску та спроб заборони. Його присутність була ключовою під час слухань у Конгресі, де компанія неодноразово мусила виправдовуватися перед владою через побоювання щодо захисту даних користувачів і зв’язків з Китаєм.

Нагадаємо

Адміністрація Дональда Трампа раніше цього місяця надала ByteDance додаткові 75 днів для реалізації плану з продажу американських активів застосунку.

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