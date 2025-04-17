Ключовий представник TikTok у США йде з посади та переходить на глобальну роль
Київ • УНН
Майкл Бекерман, очільник публічної політики TikTok у США, переходить на консультативну посаду. Він захищав платформу від регуляторного тиску та побоювань щодо зв’язків з Китаєм.
Глава TikTok у США з питань публічної політики Майкл Бекерман планує змінити посаду. Про це повідомляє The Information, передає УНН.
Деталі
Внутрішні документи свідчать, що Майкл Бекерман, який донині очолював напрям публічної політики TikTok у Сполучених Штатах, залишає Вашингтон і переходить до нової консультативної ролі у глобальній структурі компанії.
Упродовж останніх років Бекерман був обличчям TikTok у політичних колах США, активно захищаючи платформу від регуляторного тиску та спроб заборони. Його присутність була ключовою під час слухань у Конгресі, де компанія неодноразово мусила виправдовуватися перед владою через побоювання щодо захисту даних користувачів і зв’язків з Китаєм.
Нагадаємо
Адміністрація Дональда Трампа раніше цього місяця надала ByteDance додаткові 75 днів для реалізації плану з продажу американських активів застосунку.
"Подивимося, що буде з Китаєм": Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі "на столі"10.04.25, 04:12 • 10813 переглядiв