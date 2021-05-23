Клубы Зинченко и Ярмоленко победили в заключительном туре АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В последнем туре Английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 действующий чемпион страны, “Манчестер Сити” Александра Зинченко, дома принимал “Эвертон”, а “Вест Хэм” Андрея Ярмоленка в Лондоне встречался с “Саутгемптоном”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу, которая закончилась победой его команды со счетом 5: 0. Ярмоленко же за победой своего “Вест гема” (3: 0) наблюдал со скамейки запасных.
С 65-ю очками “Молотобойцы” финишировали на шестом месте, получив право выступить в следующем сезоне в Лиге Европы.
Отметим, что в “Горожан” до приезда в сборную Украины Зинченко остался еще один матч: 29 Май команда Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сыграет с “Челси”.
Дополнение
В этом сезоне Ярмоленко сыграл за “молотобойцев” 24 матча, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.