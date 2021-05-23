Клуби Зінченка та Ярмоленка перемогли у заключному турі АПЛ

Деталі

Зінченко вийшов у стартовому складі й провів на полі всю зустріч, що закінчилася перемогою його команди з рахунком 5:0. Ярмоленко ж за перемогою свого “Вест Гему” (3:0) спостерігав із лави для запасних.

Із 65-ма очками “Молотобійці” фінішували на шостому місці, здобувши право виступити наступного сезону в Лізі Європи.

Відзначимо, що у “Містян” до приїзду у збірну України Зінченка залишився ще один матч: 29 травня команда Пепа Гвардіоли у фіналі Ліги чемпіонів зіграє із “Челсі”.

Доповнення

У цьому сезоні Ярмоленко зіграв за “молотобійців” 24 матчі, в яких забив три м’ячі та віддав п’ять результативних передач.