Клубы украинцев вылетели из плей-офф за право выхода в Примеру
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Испании состоялись переходные матчи плей-офф Сегунды за право повыситься в классе, сообщает УНН со ссылкой на Сегунду.
“Альбасете” Романа Зозули дома победил минимально (1:0) “Мальорку”, однако первый матч завершился в пользу соперника (2:0), который и пробился в финал плей-офф. Зозуля сыграл весь поединок, но результативных действий не сделал.
“Малага” Евгения Селезнева второй раз уступила “Депортиво” — 0:1 и также прекратила борьбу в турнире.
Таким образом, за последнюю путевку в Примеру поборются “Мальорка” и “Депортиво”.
Добавим, ранее в Примеру вернулась “Осасуна” и “Гранада”.