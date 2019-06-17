Клуби українців вилетіли з плей-оф за право виходу в Прімеру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. В Іспанії відбулися перехідні матчі у відповідь плей-оф Сегунди за право підвищитися у класі, повідомляє УНН з посиланням на Сегунду.
"Альбасете" Романа Зозулі вдома переміг мінімально (1:0) "Мальорку", проте перший матч завершився на користь суперника (2:0), який і пробився до фіналу плей-оф. Зозуля відіграв увесь поєдинок, але результативних дій не зробив.
"Малага" Євгена Селезньова вдруге поступилася "Депортіво" – 0:1 і також припинила боротьбу в турнірі.
Таким чином, за останню путівку до Прімери поборються "Мальорка" і "Депортіво".
Додамо, раніше в Прімеру повернулась "Осасуна" і "Гранада".