Клуб Зинченко разгромным выигрышем продолжил выступления в Лиге чемпионов

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66697 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 88782 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113704 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148928 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197842 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194467 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281347 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 330882 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157957 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Клуб Зинченко разгромным выигрышем продолжил выступления в Лиге чемпионов

Клуб Зинченко разгромным выигрышем продолжил выступления в Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

 • 10126 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Английский "Манчестер Сити" добыл три очка в заключительном туре группового этапа лиги чемпионов в противостоянии с "Марселем", передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Счет был изменен на 48 минуте усилиями 20-летнего испанского нападающего “горожан” Ферраном Торресом. Ближе к концу игры гола штатных бомбардиров Стерлинга и Агуэро привели к удивительно уверенной победы англичан — 3:0.

Заметим, что украинца Александру Зинченко не нашлось место в заявке клуба.

Примечательно, “МС” с 16 очками выиграл группу С, а “Порту” вышел дальше со второй позиции (13). “Олимпиакос” с 3-мя баллами удержался на третьей позиции и бороться в Лиге Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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