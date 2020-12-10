Клуб Зінченка розгромним виграшем продовжив виступи у Лізі чемпіонів

Рахунок був змінений на 48 хвилині зусиллями 20-річного іспанського нападника “містян” Ферраном Торресом. Ближче до завершення гри голи штатних бомбардирів Стерлінга та Агуеро призвели до напрочуд впевненої звитяги англійців — 3:0.

Зауважимо, що українцеві Олександру Зінченку не знайшлося місце у заявці клубу.

Примітно, “МС” із 16 очками виграв групу С, а “Порту” вийшов далі із другої позиції (13). “Олімпіакос” з 3-ма балами втримався на третій позиції та боротиметься у Лізі Європи.