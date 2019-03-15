Клуб Зинченко получил соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб 6 апреля, 14:53 • 16729 просмотра

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