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Клуб Зинченко получил соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 6614 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В швейцарском Ньоне состоялся процесс жеребьевки стадий 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов, передает УНН.

Клуб Зинченко получил соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов

Среди восьми участников был представлен клуб футболиста сборной Украины Александра Зинченко - "Манчестер Сити". Англичане в борьбе за полуфинал сразятся с лондонским "Тоттенхэмом".

Другие пары выглядят так:

  • "Аякс" - "Ювентус"
  • "Ливерпуль" - "Порту"
  • "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

Отметим, что в полуфинале победитель пары "МС"/"Тоттенхэм" сойдется с лучшим клубом из противостояния "Аякс"/"Ювентус".

Примечательно, что "Манчестер Сити" уступил в обоих предыдущих двухматчевых поединках в Европе с английскими командами. В кубке кубков-1970/71 команда проиграла "Челси" с общим счетом 0: 2, а в прошлогоднем четвертьфинале Лиги чемпионов потерпели поражение от "Ливерпуля" - 1:5.

Добавим, 9-10 апреля стартуют первые поединки 1/8 финала ЛЧ.

Как сообщал УНН, украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко включен в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии "WhoScored".

Напомним, в двух противостояниях 1/8 финала Лиги чемпионов встретились "Бавария" с "Ливерпулем" и "Барселона" с "Лионом".

Украинские Национальные Новости

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