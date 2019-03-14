Визначились заключні учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У двох протистояннях у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрілися “Баварія” із “Ліверпулем” та “Барселона” із “Ліоном”, передає УНН.
Після нульової нічиї в Англії “Ліверпуль” відкрив рахунок зусиллями Мане на 26 хвилині, але до перерви мюнхенці відігралися завдяки автоголу Матіпа. Позитивну для себе нічию “мерсисайдці” змінили навіть на перемогу. Голами відзначилися Ван Дейк та вдруге Мане — 1:3.
Каталонська “Барселона” з рахунком 5:1 не залишила шансів французькому “Ліону” — 5:1 (перша гра 0:0). Мессі оформив дубль, Коутіньо, Піке і Дембеле по-одному разу. За французів забив Тузар.
Додамо, що раніше до 1/4 фіналу вийшли “Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед”, “Аякс”, “Тотенхем”, “Ювентус” і “Порту”.