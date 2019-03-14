Определились заключительные участники четвертьфинала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В двух противостояниях 1/8 финала Лиги чемпионов встретились “Бавария” с “Ливерпулем” и “Барселона” с “Лионом”, передает УНН.
После нулевой ничьей в Англии “Ливерпуль” открыл счет усилиями Мане на 26 минуте, но до перерыва мюнхенцы отыгрались благодаря автоголу Матипа. Положительную для себя ничью “мерсисайдцы” изменили даже на победу. Голами отметились Ван Дейк и во второй раз Мане — 1:3.
Каталонская “Барселона” со счетом 5:1 не оставила шансов французскому “Лиону” — 5:1 (первая игра 0:0). Месси оформил дубль, Коутиньо, Пике и Дембеле по одному разу. За французов забил Тузара.
Добавим, что ранее в 1/4 финала вышли “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Аякс”, “Тоттенхэм”, “Ювентус” и “Порту”.