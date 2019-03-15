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Клуб Зінченка отримав суперника по чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У швейцарському Ньоні відбувся процес жеребкування стадій 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, передає УНН.

Клуб Зінченка отримав суперника по чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Серед восьми учасників був представлений клуб футболіста збірної України Олександра Зінченка — “Манчестер Сіті”. Англійці у боротьбі за півфінал змагатимуться із лондонським “Тотенхемом”.

Інші пари виглядають так:

  • “Аякс” — “Ювентус”
  • “Ліверпуль” — “Порту”
  • “Барселона” — “Манчестер Юнайтед”

Відзначимо, що у півфіналі переможець пари "МС"/"Тотенхем" зійдеться із кращим клубом з протистояння "Аякс"/"Ювентус“.

Примітно, що “Манчестер Сіті” поступився в обох попередніх двоматчевих поєдинках в Європі з англійськими командами. У кубку кубків-1970/71 команда програла “Челсі” із загальним рахунком 0:2, а в торішньому чвертьфіналі Ліги чемпіонів зазнали поразки від “Ліверпуля” — 1:5.

Додамо, 9-10 квітня стартуватимуть перші поєдинки 1/8 фіналу ЛЧ.

Як повідомляв УНН, Український захисник “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко включений до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів за версією “WhoScored”.

Нагадаємо, у двох протистояннях у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрілися “Баварія” із “Ліверпулем” та “Барселона” із “Ліоном”.

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