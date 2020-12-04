Клуб УПЛ объявил о вспышке коронавируса в клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Очередное тестирование на коронавирус принесло в СК "Днепр-1" ряд положительных результатов, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Игроки и члены персонала, которые их получили, сразу были отправлены на изоляцию. Оставшиеся после того, как сдали повторные отрицательные тесты, продолжили тренировочный процесс и подготовку к матчу против "Зари", который пройдет 6 декабря.
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Отмечается, что об этой ситуации клуб оперативно проинформировал УПЛ и УАФ.
Также добавим, что заболевание у инфицированных продолжается без ярко выраженных симптомов.