Клуб УПЛ оголосив про спалах коронавірусу у клубі

Гравці та члени персоналу, що їх отримали, одразу були відправлені на ізоляцію. Решта після того, як здали повторні негативні тести, продовжили тренувальний процес та підготовку до матчу проти "Зорі", який пройде 6 грудня.

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Зазначається, що про цю ситуацію клуб оперативно поінформував УПЛ та УАФ.

Також додамо, що захворювання в інфікованих триває без яскраво виражених симптомів.