Президент ФІФА заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно отримав позитивний результат тесту на коронавірус, повідомляє у вівторок, 27 жовтня, пресслужба ФІФА, передає УНН.
"Президент ФІФА Джанні Інфантіно сьогодні (27 жовтня) отримав підтвердження того, що у нього позитивний результат тесту на коронавірус", - мовиться у повідомленні.
Відзначається, що у президента ФІФА спостерігаються легкі симптоми. Додається, що він негайно пішов на самоізоляцію і залишиться на карантині щонайменше десять днів.
У ФІФА додали, що контактуючі з президентом федерації особи були відповідним чином проінформовані. "ФІФА щиро бажає президенту Інфантіно якнайшвидшого одужання", - зазначається у повідомленні.
Раніше у віце-президента Єврокомісії виявили коронавірус.