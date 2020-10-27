Президент ФІФА заразився коронавірусом

"Президент ФІФА Джанні Інфантіно сьогодні (27 жовтня) отримав підтвердження того, що у нього позитивний результат тесту на коронавірус", - мовиться у повідомленні.

Відзначається, що у президента ФІФА спостерігаються легкі симптоми. Додається, що він негайно пішов на самоізоляцію і залишиться на карантині щонайменше десять днів.

У ФІФА додали, що контактуючі з президентом федерації особи були відповідним чином проінформовані. "ФІФА щиро бажає президенту Інфантіно якнайшвидшого одужання", - зазначається у повідомленні.

Раніше у віце-президента Єврокомісії виявили коронавірус.