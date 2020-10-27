Президент ФИФА заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает во вторник, 27 октября, пресс-служба ФИФА, передает УНН.
“Президент ФИФА Джанни Инфантино сегодня (27 октября) получил подтверждение того, что у него положительный результат теста на коронавирус”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что у президента ФИФА наблюдаются легкие симптомы. Добавляется, что он немедленно пошел на самоизоляцию и останется на карантине не менее десяти дней.
В ФИФА добавили, что контактирующие с президентом федерации лица были соответствующим образом проинформированы. “ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления”, — отмечается в сообщении.
Ранее у вице-президента Еврокомиссии обнаружили коронавирус.