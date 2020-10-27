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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 54539 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 79411 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 102473 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 121085 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 98909 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100905 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103553 просмотра

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Президент ФИФА заразился коронавирусом

Президент ФИФА заразился коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 11753 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает во вторник, 27 октября, пресс-служба ФИФА, передает УНН.

“Президент ФИФА Джанни Инфантино сегодня (27 октября) получил подтверждение того, что у него положительный результат теста на коронавирус”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у президента ФИФА наблюдаются легкие симптомы. Добавляется, что он немедленно пошел на самоизоляцию и останется на карантине не менее десяти дней.

В ФИФА добавили, что контактирующие с президентом федерации лица были соответствующим образом проинформированы. “ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления”, — отмечается в сообщении.

Ранее у вице-президента Еврокомиссии обнаружили коронавирус.

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