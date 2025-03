У віце-президента Єврокомісії виявили коронавірус

“Я тільки що дізнався, що мій плановий тест на COVID-19 перед засіданням колегії дав позитивний результат. Тепер я ізолююсь, як це передбачено”, - повідомив Схінас.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пішов на карантин після контакту із зараженим коронавірусом.



До нього, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була на карантині після контакту з хворим COVID-19, через що пропустила саміт Україна-ЄС.

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 27, 2020