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У віце-президента Єврокомісії виявили коронавірус

У віце-президента Єврокомісії виявили коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас отримав позитивний результат тесту на коронавірус і відправився на самоізоляцію. Про це він написав у себе в Twitter, передає УНН.

“Я тільки що дізнався, що мій плановий тест на COVID-19 перед засіданням колегії дав позитивний результат. Тепер я ізолююсь, як це передбачено”, - повідомив Схінас.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пішов на карантин після контакту із зараженим коронавірусом.

До нього, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була на карантині після контакту з хворим COVID-19, через що пропустила саміт Україна-ЄС.

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 27, 2020

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