У вице-президента Еврокомиссии обнаружили коронавирус

"Я только что узнал, что мой плановый тест на COVID-19 перед заседанием коллегии дал положительный результат. Теперь я изолируюсь, как это предусмотрено", - сообщил Схинас.

Напомним, ранее в этом месяце Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пошел на карантин после контакта с зараженным коронавирусом.



До него, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была на карантине после контакта с больным COVID-19, из-за чего пропустила саммит Украина-ЕС.

I have just learned that my regular scheduled # COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.

