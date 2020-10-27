У вице-президента Еврокомиссии обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас получил положительный результат теста на коронавирус и отправился на самоизоляцию. Об этом он написал у себя в Twitter, передает УНН.
"Я только что узнал, что мой плановый тест на COVID-19 перед заседанием коллегии дал положительный результат. Теперь я изолируюсь, как это предусмотрено", - сообщил Схинас.
Напомним, ранее в этом месяце Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пошел на карантин после контакта с зараженным коронавирусом.
До него, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была на карантине после контакта с больным COVID-19, из-за чего пропустила саммит Украина-ЕС.
I have just learned that my regular scheduled # COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.- Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 27 2020