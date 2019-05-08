Клуб Реброва заинтересовался другим украинцем вместо Петряка

“Даже с уходом Петряка украинское представительство в „Ференцварош“ в следующем сезоне может не ограничится одним Харатиным. Клуб заинтересован в аренде Соболя, который принадлежит „Шахтеру“. В соглашение венгры хотят включить опцию права выкупа”, — говорится в записи Бурбаса в Твиттере.

Кроме того, журналист отметил, что в переходе защитника лично заинтересован наставник венгерского клуба Сергей Ребров.

Примечательно, что в этом сезоне Соболь выступает на правах аренды за чешский “Яблонец” — 16 поединков в чемпионате Чехии при 1 гола и 2 ассист.

Справка: один из лидеров и самых дорогих игроков чемпионата Венгрии Иван Петряк после выступления за “Ференцварош”, с которым завоевал чемпионский титул, договорился о выступлениях за главного конкурента команды — “МОЛ ВиДи”.