Клуб Реброва заинтересовался другим украинцем вместо Петряка

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60352 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 88282 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100749 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102732 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126085 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112436 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138319 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144744 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130196 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Новоиспеченный чемпион Венгрии по футболу "Ференцварош" может пополниться защитником "Шахтера" Эдуардом Соболем. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас, передает УНН.

“Даже с уходом Петряка украинское представительство в „Ференцварош“ в следующем сезоне может не ограничится одним Харатиным. Клуб заинтересован в аренде Соболя, который принадлежит „Шахтеру“. В соглашение венгры хотят включить опцию права выкупа”, — говорится в записи Бурбаса в Твиттере.

Кроме того, журналист отметил, что в переходе защитника лично заинтересован наставник венгерского клуба Сергей Ребров.
Примечательно, что в этом сезоне Соболь выступает на правах аренды за чешский “Яблонец” — 16 поединков в чемпионате Чехии при 1 гола и 2 ассист.

Справка: один из лидеров и самых дорогих игроков чемпионата Венгрии Иван Петряк после выступления за “Ференцварош”, с которым завоевал чемпионский титул, договорился о выступлениях за главного конкурента команды — “МОЛ ВиДи”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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