Клуб Реброва зацікавився другим українцем замість Петряка

"Навіть з відходом Петряка українське представництво в "Ференцвароші" в наступному сезоні може не обмежиться одним Харатіним. Клуб зацікавлений в оренді Соболя, який належить "Шахтарю". В угоду угорці хочуть включити опцію права викупу", - йдеться у записі Бурбаса в Твіттері.

Окрім того, журналіст відзначив, що у переході захисника особисто зацікавлений наставник угорського клубу Сергій Ребров.

Примітно, що цього сезону Соболь виступає на правах оренди за чеський "Яблунець" – 16 поєдинків в чемпіонаті Чехії при 1 голу та 2 асистах.

Довідка УНН: один із лідерів і найдорожчих гравців чемпіонату Угорщини Іван Петряк після виступу за "Ференцварош" з яким завоював чемпіонський титул, домовився про виступи за головного конкурента команди – "МОЛ Віді".