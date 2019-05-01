Клопп назвал Месси лучшим футболистом мира перед игрой с "Барселоной"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об отношении к Лионелю Месси и поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального противостояния Лиги чемпионов с "Барселоной", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"Сложно быть в большем восторге от предвкушения матча с "Барселоной". Надеюсь, мне удастся передать его своим футболистам. Я бы сказал, что Месси - лучший из футболистов, кого я видел. Я тренировал многих сильных футболистов. Мой отец всегда говорил, что лучший - это Пеле, но я был слишком молод, чтобы видеть, как он играет", - признался немец.
Также Клопп не отказался бы от ничьи в гостевой встрече.
"Ничья будет не хуже по результатам. Многие команды приезжали сюда, строили план на игру и получали потом по голове. Мы смотрели в минувшие выходные матч с "Реал Сосьедад", который неплохо сыграл. Хорошо сыграл потом и "Леванте", но "Барселона" выиграла", - подчеркнул наставник.
Добавим, что игра 5-тиразових обладателей Кубка Европейских чемпионов "Барселоны" и "Ливерпуля" стартует сегодня в 22:00 на "Камп Ноу".
Напомним, победа каталонской "Барселоны" дома над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура испанской Ла-Лиги со счетом 2:0, позволила отличиться очередным достижением нападающему Лионелю Месси.