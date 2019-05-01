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Клопп назвав Мессі найкращим футболістом світу перед грою з “Барселоною”

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Головний тренер “Ліверпуля” Юрген Клопп розповів ставлення до Ліонеля Мессі та поділився очікуваннями від майбутнього півфінального протистояння Ліги чемпіонів з “Барселоною”, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Складно бути в більшому захваті від передчуття матчу з „Барселоною“. Сподіваюся, мені вдасться передати його своїм футболістам. Я б сказав, що Мессі — найкращий з футболістів, кого я бачив. Я тренував багатьох сильних футболістів. Мій батько завжди казав, що найкращий — це Пеле, але я був занадто юний, щоб бачити, як він грає”, — зізнався німець.

Також Клопп не відмовився би від нічиї у гостьовій зустрічі.

“Нічия буде не гіршим з результатів. Багато команд приїжджали сюди, будували план на гру і отримували потім по голові. Ми дивилися в минулі вихідні матч з „Реал Сосьєдад“, який непогано зіграв. Добре зіграв потім і „Леванте“, але „Барселона“ виграла”, — підкреслив наставник.

Додамо, що гра 5-тиразових володарів Кубку Європейських чемпіонів “Барселони” і “Ліверпуля” стартуватиме сьогодні о 22:00 на “Камп Ноу”.

Нагадаємо, перемога каталонської "Барселони" вдома над мадридським "Атлетіко" в матчі 31-го туру іспанської Ла-Ліги з рахунком 2:0, дозволила відзначитися черговим досягненням нападнику Ліонелю Мессі.

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