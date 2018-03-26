Климпуш-Цинцадзе: понадобится время для объяснения западным партнерам ситуации с Савченко

“Для нас важно, чтобы шло в соответствии с верховенством права следствие. Если этот процесс будет понятным и соответствующим праву, я думаю, что никаким негативным образом ситуация (с Надеждой Савченко — ред.) не повлияет на Украину (на международном уровне — ред.). Сейчас займет немного времени объяснить нашим партерам то, что же произошло и то, какие показания были предоставлены ГПУ для того, чтобы такие решения о предоставлении разрешения на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности на арест было предоставлено Верховной Радой. Мы видим решение суда тоже надо проговорить. Если ты будешь молчать — тебя никто не услышит”, — сказала она.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток для народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.