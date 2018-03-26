Климпуш-Цинцадзе: знадобиться час для пояснення західним партнерам ситуації з Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Україні необхідно пояснити західним партнерам причини зняття недоторканності і притягнення до відповідальності нардепа Надії Савченко. Про це під час прес-брифінгу сказала віце-прем‘єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
“Для нас важливо, щоб йшло відповідно до верховенства права слідство. Якщо цей процес буде зрозумілим і відповідним до права, я думаю, що ні в який негативний спосіб ситуація (з Надією Савченко — ред.) не вплине на Україну (на міжнародному рівні — ред.). Зараз займе трохи часу пояснювати нашим партерам те, що ж насправді відбулось і те, які свідчення були надані ГПУ для того, щоб такі рішення стосовно надання дозволу на зняття недоторканності і притягнення відповідальності на арешт було надано Верховною Радою. Ми бачимо що рішення суду теж треба прокомунікувати. Якщо ти будеш мовчати — тебе ніхто не почує”, — сказала вона.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб для народного депутата Надії Савченко.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.