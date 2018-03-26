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Климпуш-Цинцадзе: Украина будет активно стучать в двери НАТО, когда почувствует готовность

Киев  •  УНН

 • 6177 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Вступление Украины в НАТО является долгосрочной задачей, связанной с проведением реформ не только в сфере безопасности и обороны, на данный же момент годовая Национальная программа Украина-НАТО должна быть максимально похожа по сути на планы действий относительно членства. Об этом в понедельник журналистам заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

"О вступлении в НАТО - это долгосрочная задача, это означает, что мы должны максимально сосредоточиться на том, чтобы внутренне провести у себя реформы, не только безопасности и обороны, но и в других секторах, которые делали бы нас взаимно совместимыми не только в военном плане со странами-членами Альянса, но и в демократическом смысле, с точки зрения верховенства права, рыночной экономики и защиты прав человека. Если мы почувствуем, что готовы, то будем активно стучать в те двери", - отметила она.

По ее словам, Украина сейчас сосредотачивается на том, чтобы годовые Национальные программы Украина-НАТО за последние 2 года сделали скачок в том, как они формируются, "это становится похожим на документ стратегического планирования".

"Я ставлю для себя задачу, чтобы эта годовая Национальная программа была похожа по сути на планы действий по членству, которые для себя выполняли страны-члены Альянса. Главное, чтобы мы выполняли задания, аналогичные тем, которые делали те, кто планировал на ближайшую перспективу членства в НАТО", - добавила она.

Напомним, заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов должно состояться в среду, 28 марта.

Украинские Национальные Новости

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