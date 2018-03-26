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Климпуш-Цинцадзе: Україна активно стукатиме у двері НАТО, коли відчує готовність

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Вступ України до НАТО є довготерміновим завданням, пов'язаним з проведенням реформ не лише в сфері безпеки і оборони, наразі ж річна Національна програма Україна-НАТО має бути максимально схожа по суті на плани дій щодо членства. Про це у понеділок журналістам заявила віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.

"Щодо вступу в НАТО - це є довготерміновим завданням, це означає, що ми маємо максимально зосередитись на тому, щоб внутрішньо провести в себе реформи, не тільки безпеки й оборони, але й в інших секторах, які робили б нас взаємно сумісними не тільки у військовому плані з країнами-членами Альянсу, а й у демократичному сенсі, з точки зору верховенства права, ринкової економіки і захисту прав людини. Якщо ми відчуємо, що готові, то будемо активно стукати в ті двері", - зазначила вона.

З її слів, Україна зараз зосереджується на тому, щоб річні Національні програми Україна-НАТО за останні 2 роки зробили стрибок у тому, як вони формуються, "це стає подібним на документ стратегічного планування".

"Я ставлю для себе завдання, щоб ця річна Національна програма була подібна по суті на плани дій щодо членства, які для себе виконували країни-члени Альянсу. Головне, щоб ми виконували завдання, аналогічні тим, які робили ті, хто планував ближчу перспективу набуття членства в НАТО", - додала вона.

Нагадаємо, засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів має відбутись у середу, 28 березня.

Українські Національні Новини

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